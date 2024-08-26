Tartıştığı eşi ihbar etti. Evde 392 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: DHA
Tartıştığı eşi ihbar etti. Evde 392 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de tartıştığı eşinin ihbarı sonrası M.E. isimli şahsın evinde, 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası haplara el konulurken, 6 suç kaydı bulunan M.E. gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesi İsmail Karaca Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, D.Ö. isimli kadın, eşi M.E. ile yaşadıkları tartışmadan sonra polis ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipleri karşılayan D.Ö. isimli kadın, tartıştığı eşinin evde uyuşturucu madde bulundurduğunu belirtti. D.Ö., eşinin kullandığı uyuşturucu hapları polis ekiplerine teslim etti. Evdeki 392 hapa el konulurken, uyuşturucuların kendisine ait olduğunu belirten M.E., gözaltına alındı. 'Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu bulundurmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı olan M.E.'nin polis ekiplerindeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Aynı gün ilçede uyuşturucu alışverişi yaptıkları tespit edilen 38 yaşındaki F.S.ile birçok suç kaydı bulunan 20 yaşındaki D.K. de 574/3 Sokak'ta suçüstü yakalandı. Şüpheli kişilerin üstünde gerçekleştirilen aramalarda 6,7 gram esrar ve 5 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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