Tartıştığı husumetlisini kahvehanede öldürdü

Kaynak: DHA
Tartıştığı husumetlisini kahvehanede öldürdü
Manisa’da M.Ö. (34) isimli şahıs, tartıştığı husumetlisi Olcay Güler'i (34) kahvehanede silah ile vurarak öldürdü.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 144 Sokak'ta meydana gelen olayda, M.Ö. isimli şahıs, kepçe operatörü Olcay Güler'in bulunduğu kahveye gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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HAYATINI KAYBETTİ

M.Ö., Güler'e silahla tek el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Güler, hayatını kaybetti. Şüpheli kişi, suç aleti ile yakalanırken, ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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