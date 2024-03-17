Tartıştığı kadını omzundan vurmuştu. Tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., Gülay B’ye ateş edip vurmuştu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan T.B’nin yakalanması için çalışma başlatılırken polis T.B'yi Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına aldı.
Silahıyla birlikte yakalanan T.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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