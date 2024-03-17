Tartıştığı kadını omzundan vurmuştu. Tutuklandı

Kaynak: İHA
Tartıştığı kadını omzundan vurmuştu. Tutuklandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını omuzundan vuran kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., Gülay B’ye ateş edip vurmuştu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan T.B’nin yakalanması için çalışma başlatılırken polis T.B'yi Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına aldı.

Silahıyla birlikte yakalanan T.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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