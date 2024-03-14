Tartıştığı kardeşini bıçaklayıp yaraladı

Kaynak: İHA
Tartıştığı kardeşini bıçaklayıp yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Süleyman K. (35), kardeşi Ali K. (32) ile tartıştı.

Öfkelenen ağabey elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçakladı ve hızlıca olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç ameliyata alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını duyurdu.

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