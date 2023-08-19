Tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü

Amasya’nın Taşova ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın, evdeki av tüfeğiyle kocasını vurarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü

İHA'nın haberine göre; olay sonrası kaçan kadın, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşiyle görüşmek isteyen adam vuruldu

Olay, dün akşam saatlerinde Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yalçın (61) isimli kadın, bir süre önce Tokat’ın Erbaa ilçesinden Taşova’ya gelerek bir yakınının evinde kalmaya başladı. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Murat Yalçın (83) ise dün akşam evin önüne gelerek eşiyle görüşmek istedi. Ancak aralarında çıkan tartışma sonucunda Ayşe Yalçın, cinnet getirerek evdeki av tüfeğini alıp kocasına ateş etti.

Kadın polise teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan Murat Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Ayşe Yalçın ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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