Tartıştığı motosikletliyi köprüden uçurdu. Resmen cinayet

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Milton Keynes bölgesinde 34 yaşındaki Nikesh Mistry, adı açıklanmayan bir motosiklet sürücüsü ise tartışma yaşadı.

Mistry, daha sonra da motosiklet sürücüsünün Buckinghamshire Köprüsü’nden düşmesiyle sonuçlanan kazaya neden olduğu ifade edildi.

Motosiklet sürücüsünü yoldan çıkmaya zorlayan Mistry, daha sonra ise motosikleti kendi aracı ile köprüdeki metal bariyer korkuluklar arasında sıkıştırdı.

Motosikletinden fırlayan sürücü ise köprü üzerinden uçarak çalılıklara düştü.

Mistry, tehlikeli araç kullanarak ciddi yaralanmaya sebebiyet verme ve kasıtlı olarak ağır bedensel zarar verme suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca Mistry’nin ehliyetine de bu süre boyunca el konuldu.