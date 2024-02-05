Tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla vurdu

Silahlı saldırı Şeker Mahallesi’ndeki Şehit Haldun Ateş Ortaokulu’nda gerçekleşti. Öğretmen K.Ç.K. ile kadın Ş.A. aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ş.A. tabancasını çıkarıp K.Ç.K.'ya kurşun yağdırdı. K.Ç.K. kafasına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri K.Ç.K.'ya ilk yardım yaptı.

K.Ç.K. ambulansla hastaneye götürüldü. Ş.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.