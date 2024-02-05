Tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla vurdu

Kaynak: İHA
Tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla vurdu
Kayseri Kocasinan’da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Bir kadın, müdür yardımcısının odasında öğretmenle tartıştıktan sonra tabancasını çekip ateş açtı. Öğretmen kafasından hafif yaralandı. Saldırgan kadın polis tarafından yakalandı.

Silahlı saldırı Şeker Mahallesi’ndeki Şehit Haldun Ateş Ortaokulu’nda gerçekleşti. Öğretmen K.Ç.K. ile kadın Ş.A. aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ş.A. tabancasını çıkarıp K.Ç.K.'ya kurşun yağdırdı. K.Ç.K. kafasına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri K.Ç.K.'ya ilk yardım yaptı.

K.Ç.K. ambulansla hastaneye götürüldü. Ş.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw135189-01.jpg

aw135189-02.jpg

aw135189-03.jpg

aw135189-04.jpg

aw135189-05.jpg

Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah Musa Orhan davasından ikinci kez ceza aldı Gündem
Farah Zeynep Abdullah Musa Orhan davasından ikinci kez ceza aldı
Çorum'da kaza: Araç menfeze uçtu Yerel Haberler
Çorum'da kaza: Araç menfeze uçtu
Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim! Spor
Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim!
Çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler?
Belçikalı çiftçiler başbakanın evinin yolunu kapatarak tarım politikasını protesto etti. Türkiye'de olsa içerideydiler Dünya
Belçikalı çiftçiler başbakanın evinin yolunu kapatarak tarım politikasını protesto etti. Türkiye'de olsa içerideydiler
Marmaris Belediye başkan aday Acar Ünlü efsane muhtarlar ile bir araya geldi. Spora yatırım hamlesi Spor
Marmaris Belediye başkan aday Acar Ünlü efsane muhtarlar ile bir araya geldi. Spora yatırım hamlesi