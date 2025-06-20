Taş köprü altı çöplüğe döndü: Mahalleli isyan etti! Aksaray’da yetkililer nerede?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taş köprü altı çöplüğe döndü: Mahalleli isyan etti! Aksaray’da yetkililer nerede?

Aksaray’da yaz sıcaklarının etkisiyle çevre kirliliği ve kötü kokular zirveye çıktı. Özellikle Meydan Mahallesi’nde, Salih Ağa Camii önündeki taş köprü altı tam bir çöp alanına dönüştü. Mahalle sakinleri, giderek artan çevre kirliliğinden ve dayanılmaz kokulardan oldukça rahatsız.

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

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Vatandaşların iddiasına göre, birçok kişi gelişigüzel şekilde çöplerini köprü altına atıyor. Pislik, sinek ve koku nedeniyle çevrede oturmak imkânsız hale gelmiş durumda.

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Mahalleli adına konuşan bazı yurttaşlar, “Aksaray bizim evimiz. Bu duyarsızlık hepimizi etkiliyor. Lütfen herkes çöpünü çöp kutusuna atsın.” diyerek hem hemşehrilerine hem de yetkililere çağrıda bulundu.

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Aksaray Belediyesi ve ilgili temizlik birimlerine seslenen mahalle sakinleri, bölgeye acilen temizlik yapılmasını, sık denetim ve kamera sistemlerinin kurulmasını, ayrıca halkı bilinçlendirecek uyarıcı tabelaların konulmasını talep ediyor.

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