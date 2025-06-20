Taş köprü altı çöplüğe döndü: Mahalleli isyan etti! Aksaray’da yetkililer nerede?

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Vatandaşların iddiasına göre, birçok kişi gelişigüzel şekilde çöplerini köprü altına atıyor. Pislik, sinek ve koku nedeniyle çevrede oturmak imkânsız hale gelmiş durumda.

Mahalleli adına konuşan bazı yurttaşlar, “Aksaray bizim evimiz. Bu duyarsızlık hepimizi etkiliyor. Lütfen herkes çöpünü çöp kutusuna atsın.” diyerek hem hemşehrilerine hem de yetkililere çağrıda bulundu.

Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!

Aksaray Belediyesi ve ilgili temizlik birimlerine seslenen mahalle sakinleri, bölgeye acilen temizlik yapılmasını, sık denetim ve kamera sistemlerinin kurulmasını, ayrıca halkı bilinçlendirecek uyarıcı tabelaların konulmasını talep ediyor.

Denizden balık değil çöplük çıktı!