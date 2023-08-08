Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı

Kadıköy Moda sahilinde tasmasız gezdirilen bir köpek, kucağında köpeği olan bir kadına saldırdı.

KAYNAK: DHA
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı

DHA'nın haberine göre; kadın ve köpeği çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadın ve köpeği yaralandı

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüş yaparken, Mehmet B.'ye ait tasmasız bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Yere düşen kadın ve köpeği, çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarıldı. Kadın el ve kol bölgesinden yaralandı. Köpeği ise veterinere götürüldü.

Köpeğin sahibi şikayet edildi

Saldırının ardından Nuriye İrtem, İskele Polis Merkezi'ne giderek, tasmasız köpek gezdiren Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tasmasız köpek gezdirmenin cezasının 11.000 TL olduğu belirtildi.

Yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’na göre ‘tehlikeli’ olarak nitelendirilen köpek türlerini kısırlaştırma ve çip taktırma için son tarih 14 Ocak 2022. Bu tarihten sonra bu türleri çipsiz, tasmasız, ağızlıksız ve pasaportsuz gezdirmek yasak olacak. Uymayanlara 11 bin TL ceza kesilecek.

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