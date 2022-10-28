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Etteki büyük hile deşifre oldu 

Mezbahalarda karkas etlere tazyikli su sıkılarak kiloda avantaj elde edildiğini belirten Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, "Bu, hem helale haram katmaktır, hem de etin tadının bozulmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:15
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Tat farkının sebebi ortaya çıktı. Etteki büyük hile deşifre oldu 

Etteki büyük hile deşifre oldu 
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, son dönemde yem fiyatlarındaki artış kırmızı et fiyatlarına yansıdı. Yükselen fiyatlara karşı Et ve Süt kurumu olaya el attı ve halkın kırmızı ete erişimini kolaylaştırmak için yüzde 25 indirime gitti. 

Sektörde zam tartışmaları devam ederken Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik gazetecilerle bir araya geldi.

TAT FARKININ SEBEBİ ETE SU KATILMASI

Çelik, sektördeki bir hileyi ortaya çıkartarak ete su katıldığını söyledi. Dışarıda kesilen bir koyun ile mezbahada kesilen bir koyunun tadının farklı olduğuna da dikkat çeken Çelik, bunun mezbahalarda karkas ete tazyikli su sıkılması nedeniyle böyle olduğunu söyledi.

"BU HELALE HARAM KATMAKTIR"

Nihat Çelik açıklamalarının devamında ete su katılması ile ilgili "Et yıkanır ama, gövdeden iç organlar alındığında o kısma su tutulabilir. Mezbahalarda kesilen karkas ete su sıkılmamalı. Bu, hem helale haram katmaktır, hem de etin tadının bozulmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin zam taleplerinin de yersiz olduğunu söyleyen Çelik üreticide fiyatların değişmediğini, bu yüzden de zamma gerek olmadığını ifade ederek "Bu açıklamayı yapan gerçekten yetiştiriciyse, 'Bendeki sütün fiyatı dün 2 liraydı, bugün de 2 lira. Niye yüzde 35 zam olacak? Bende fiyat artmadı ki zam gelsin' desin. Bugün karkas ette de fiyat artmadı. Böyle açıklamalar yapanların kimin değirmenine su taşıdığının araştırılması lazım" diye konuştu.

"TABAN FİYAT UYGULAMASI ŞART"

Ette, tavan ve taban fiyat uygulanması gerektiğini belirten Çelik, "Yemde, et ve et ürünlerinde, süt ürünlerinde, referans fiyat belirlenmeli. Referans fiyat belirlenmeden bu işlerin önüne geçilmesi mümkün değil. Taban ve tavan fiyatları belirlenmeli. Temel gıda ürünlerinde, üreticinin de tüketicinin de kaderi serbest piyasanın eline bırakılmamalı. Üreticinin elinden çıkan ürününün maliyetiyle rafa gidene kadar ki maliyetin bir tablosu çıkarılsın. Tabloya göre kar marjı incelensin. Örneğin, yüzde 50 kâr marjı yerine yüzde 250 yazan markete cezai işlem uygulanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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Tekin Ertürk
28.10.2022 11:38
İnek, koyun, balık vb. Bunlar yüce Allah'ı yarattığı canlılar. Bize bunları öldürüp yiyebilirsiniz diyen bir açıklaması var mı? Yok. O halde....  
 
vatandaş
28.10.2022 11:35
sahtekarlığın olmadığı bir yerimiz kalmadı hamadolsun uçuyoz :))))  
 
Mert
28.10.2022 11:20
Kimse helal haram dinlemiyor bütün değerlerimiz bitti sebep olanları alkışlayalım …….  
 
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