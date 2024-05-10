1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti

Faiz oranları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yapılan son faiz zamları sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…