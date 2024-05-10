1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti

1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti
Kaynak: Haber Merkezi
Faiz oranları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yapılan son faiz zamları sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi…
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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 1

ING Bank

Faiz Oranı: %55,

Net Kazanç: 44.480,87 TL,

Vade Sonu Tutar: 1.044.480,87 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 2

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Oranı: %50,

Net Kazanç: 40.437,16 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.040.437,16 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 3

HAYAT FİNANS

Kâr Oranı: %52,46,

Net Kazanç: 42.426,67 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.042.426,67 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 4

TEB

Kâr Oranı: %58,

Net Kazanç: 46.907,1 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.046.907,1 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 5

FİBABANK

Kâr Oranı: %56,

Net Kazanç: 45.289,62 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.045.289,62 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 6

ANADOLUBANK

Kâr Oranı: %55,

Net Kazanç: 44.480,87 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.044.480,87 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 7

ODEA

Kâr Oranı: %53,

Net Kazanç: 42.863,39 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.042.863,39 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 8

ENPARA

Kâr Oranı: %49,5,

Net Kazanç: 40.032,79 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.040.032,79 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 9

YAPIKREDİ

Kâr Oranı: %49,

Net Kazanç: 39.628,42 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.039.628,42 TL.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti 10

GARANTİ

O Kâr oranı: %46,

Net Kazanç: 37.202,19 TL,

Vade Sonu toplam tutar: 1.037.202,19 TL.

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