1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti

ING Bank
Faiz Oranı: %55,
Net Kazanç: 44.480,87 TL,
Vade Sonu Tutar: 1.044.480,87 TL.
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Oranı: %50,
Net Kazanç: 40.437,16 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.040.437,16 TL.
HAYAT FİNANS
Kâr Oranı: %52,46,
Net Kazanç: 42.426,67 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.042.426,67 TL.
TEB
Kâr Oranı: %58,
Net Kazanç: 46.907,1 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.046.907,1 TL.
FİBABANK
Kâr Oranı: %56,
Net Kazanç: 45.289,62 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.045.289,62 TL.
ANADOLUBANK
Kâr Oranı: %55,
Vade Sonu toplam tutar: 1.044.480,87 TL.
ODEA
Kâr Oranı: %53,
Net Kazanç: 42.863,39 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.042.863,39 TL.
ENPARA
Kâr Oranı: %49,5,
Net Kazanç: 40.032,79 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.040.032,79 TL.
YAPIKREDİ
Kâr Oranı: %49,
Net Kazanç: 39.628,42 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.039.628,42 TL.
GARANTİ
O Kâr oranı: %46,
Net Kazanç: 37.202,19 TL,
Vade Sonu toplam tutar: 1.037.202,19 TL.