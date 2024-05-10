TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül

TSYD, yeni bir yarışma yapmaya hazırlanıyor.

1'inci TSYD Görsel Yarışması, foto muhabir ve kameramanlar arasında gerçekleşecek.

Bir sezon boyunca tüm spor dallarında çekilen fotoğraflar değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncü olacak fotoğraflar ödüllendirilecek.

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde;

''Türkiye Spor Yazarları Derneği, üyesi olan foto muhabiri ve kameramanları arasında bir yarışma düzenleyecektir. Anadolu ve İstanbul’dan tüm üyelerimize açık 1’inci TSYD Görsel Yarışması’nda bir sezon boyunca (2023-2024) çekilen fotoğraflar ve kamera görüntüleri değerlendirilecektir. Üyelerimiz, futbolla kısıtlı olmayan yarışmamıza tüm spor branşlarındaki eserleriyle katılabilecektir. 1’inci TSYD Görsel Yarışması’na katılmak isteyenlerin tek yapmaları gereken, hikayesini de yazdıkları fotoğrafını ya da kamera görüntüsünü orijinal çözünürlüğünde flash bellekle TSYD Genel Merkezi’ne ulaştırmalarıdır. Anadolu’dan yarışmaya katılacak üyelerimiz, eserlerinin hikayelerini ve yükledikleri flash belleği ödemeli olarak derneğimizin genel merkezine ulaştırabilecektir.

Eserlerin son teslim tarihi 10 Haziran 2024 Pazartesi akşamıdır. Alanlarında profesyonel isimlerden oluşacak Jürinin değerlendirmesi sonrası, dereceye giren eserler ve eser sahipleri 26 Haziran 2024 Çarşamba günü açıklanacaktır.

Ödüller şu şekildedir:

FOTOĞRAF: Birincilik: 10.000 TL, İkincilik: 7.500 TL, Üçüncülük: 5.000 TL

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ: Birincilik: 10.000 TL, İkincilik: 7.500 TL, Üçüncülük: 5.000 TL

Ödüller sahiplerine, 2 Temmuz 2024 Salı günü TSYD Genel Merkezi Levent adresinde düzenlenecek törenle verilecektir. Anadolu’dan ödül kazanan arkadaşımız olursa, İstanbul’a geliş-gidiş ve konaklama masrafları derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Geniş katılım beklediğimizi duyurur, şimdiden tüm foto muhabiri ve kameraman arkadaşlarımıza başarılar dileriz.''