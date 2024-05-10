TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül

Kaynak: Haber Merkezi
TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül
Türkiye Spor Yazarları Derneği, foto muhabirler ve kameranlar arasında yeni bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

TSYD, yeni bir yarışma yapmaya hazırlanıyor.

1'inci TSYD Görsel Yarışması, foto muhabir ve kameramanlar arasında gerçekleşecek.

Bir sezon boyunca tüm spor dallarında çekilen fotoğraflar değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncü olacak fotoğraflar ödüllendirilecek.

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde;

''Türkiye Spor Yazarları Derneği, üyesi olan foto muhabiri ve kameramanları arasında bir yarışma düzenleyecektir. Anadolu ve İstanbul’dan tüm üyelerimize açık 1’inci TSYD Görsel Yarışması’nda bir sezon boyunca (2023-2024) çekilen fotoğraflar ve kamera görüntüleri değerlendirilecektir. Üyelerimiz, futbolla kısıtlı olmayan yarışmamıza tüm spor branşlarındaki eserleriyle katılabilecektir. 1’inci TSYD Görsel Yarışması’na katılmak isteyenlerin tek yapmaları gereken, hikayesini de yazdıkları fotoğrafını ya da kamera görüntüsünü orijinal çözünürlüğünde flash bellekle TSYD Genel Merkezi’ne ulaştırmalarıdır. Anadolu’dan yarışmaya katılacak üyelerimiz, eserlerinin hikayelerini ve yükledikleri flash belleği ödemeli olarak derneğimizin genel merkezine ulaştırabilecektir.

Eserlerin son teslim tarihi 10 Haziran 2024 Pazartesi akşamıdır. Alanlarında profesyonel isimlerden oluşacak Jürinin değerlendirmesi sonrası, dereceye giren eserler ve eser sahipleri 26 Haziran 2024 Çarşamba günü açıklanacaktır.

Ödüller şu şekildedir:

FOTOĞRAF: Birincilik: 10.000 TL, İkincilik: 7.500 TL, Üçüncülük: 5.000 TL

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ: Birincilik: 10.000 TL, İkincilik: 7.500 TL, Üçüncülük: 5.000 TL

Ödüller sahiplerine, 2 Temmuz 2024 Salı günü TSYD Genel Merkezi Levent adresinde düzenlenecek törenle verilecektir. Anadolu’dan ödül kazanan arkadaşımız olursa, İstanbul’a geliş-gidiş ve konaklama masrafları derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Geniş katılım beklediğimizi duyurur, şimdiden tüm foto muhabiri ve kameraman arkadaşlarımıza başarılar dileriz.''

İlgili Haberler
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
İsmail Kartal karar aşamasında
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
VakıfBank'tan bir transfer daha
VakıfBank'tan bir transfer daha
Arda Güler Milli Takım kampında
Fenerbahçe yıkıldı
Flaş! Flaş! Mete Gazoz finale çıktı
Futbolun efsanesi yoğun bakımda
Futbolun efsanesi yoğun bakımda
Son Haberler
İlaç Devleri Öğrenmenizi İstemez! Karbonatın Hiç Duymadığınız 19 Yararı. Keşfet
İlaç Devleri Öğrenmenizi İstemez! Karbonatın Hiç Duymadığınız 19 Yararı.
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet Spor
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
İran sandık başında Dünya
İran sandık başında
1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti Ekonomi
1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların faiz oranı değişti
Son dakika... Filistin tasarısı BM'de onaylandı Dünya
Son dakika... Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Facebook, Çad seçimlerini manipüle etmekle suçlanıyor Dünya
Facebook, Çad seçimlerini manipüle etmekle suçlanıyor