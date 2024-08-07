Tatil cenneti değil kaçak yapı cenneti

Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre, Muğla’da başta Bodrum, Marmaris, Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde son 4 yılda 18 bin 600’den fazla kaçak yapının tespit edildiği bildirildi.

Muğla’da bugüne kadar düzenlenen toplam Yapı Kayıt Belgesi sayısı 201 Bin 991 olurken, ekipler tarağından incelen Yapı Kayıt Belgesi sayısı ise 8 bin 250. İncelenen Yapı Kayıt Belgeleri’nden 8 bin 219’u ise iptal edilmiş.

Muğla'da kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ilçe belediyelerine gönderdiği yazıda kaçak yapıların tespiti ve yıkım işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti. Bu çerçevede, özellikle Fethiye, Bodrum, Milas gibi turistik ve yoğun yerleşim bölgelerinde kaçak yapılaşma ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor.

Muğla’nın ilçelerine göre kaçak yapıların dağılımına bakıldığında, Fethiye 5,940 adet kaçak yapıyla başı çekiyor. Onu 4,539 kaçak yapı ile Bodrum, 2,062 yapıyla Milas takip ediyor. Bu ilçeler, özellikle büyükşehirlerden gelen emekliler ve turistik yatırımlar nedeniyle yüksek oranda kaçak yapılaşmaya maruz kalıyor. Diğer ilçelerdeki kaçak yapı sayıları ise Marmaris 1,895, Seydikemer 1,637, Datça 706, Menteşe 501, Ortaca 386, Dalaman 306, Ula 315, Yatağan 147, Köyceğiz 135 ve Kavaklıdere 22 olarak sıralanıyor.

Son dört yılda, Muğla'daki turistik bölgelerde 550'den fazla kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte, villa, rezidans, ahşap iskele ve otel inşaatı gibi kaçak yapılar tespit edilerek yıkımları yapıldı. Ancak, kaçak yapıların yıkım aşamasına gelmesi genellikle 14-15 ayı buluyor, bu da süreçte yavaşlamaya neden oluyor.

BODRUM BELEDİYESİ'NİN YIKIM İHALESİ

Bodrum Belediyesi, ilçedeki kaçak yapıların yıkımı için 7 Ağustos'ta açık ihale usulüyle bir yıkım ihalesi düzenleyecek. Bu ihaleye elektronik ortamda, EKAP üzerinden teklifler kabul edilecek. Yıkım, söküm, kesim ve nakliye işlemlerini kapsayan bu ihale, sözleşmenin imzalanmasının ardından 130 gün içinde tamamlanacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşmanın en büyük sebeplerinden birinin, hükümet tarafından çıkarılan imar afları olduğunu belirtti. Her seçim döneminde imar affının gündeme getirilmesinin kaçak yapılaşmayı teşvik ettiğini ifade eden Mandalinci, merkezi hükümetin kesin bir kararla imar affı uygulamalarını sonlandırması gerektiğini savundu. Ayrıca, kaçak yapıların yıkım sürecinin hızlandırılması için İmar Kanunu'nun değil, gecekondu kanununun uygulanmasını önerdi. Mandalinci'ye göre, eğer kaçak yapılar 2 hafta içinde yıkılabilirse, bu sorunun ciddi şekilde önüne geçilebilir.

Muğla'da kaçak yapılaşma ile mücadelede bu tür adımlar, bölgedeki çevre ve turizm dengesini korumak için kritik önem taşıyor. Yıkım işlemlerinin hızlandırılması ve daha katı yasaların uygulanması, bu sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayabilir.