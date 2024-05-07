Tatil için geldiği Antalya'da boğularak öldü

Kaynak: İHA
Tatil için geldiği Antalya'da boğularak öldü
Almanya'dan 1 aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki Tahir Uyar, girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki inşaat mühendisi Tahir Uyar tek başına denize girdi.

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Bir müddet sonra Uyar’ın suyun üzerinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden otel çalışanları, plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sev edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucu Uyar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği ortaya çıktı.

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