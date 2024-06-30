Tatilciler ormanda ateş yaktı

Kaynak: DHA
Tatilciler ormanda ateş yaktı

Saros Körfezi kıyısındaki Yayla köyündeki ormanlık alanda bazı tatilcilerin ateş yaktığı görültü. Orman yangınlarının yaşandığı günlerde ateş yakılması tepki çekti.

Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti. Ormanlık alanda ateş yakıldığını gören Altunhan, ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi.

Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, “Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun” dedi. Mustafa Altunhan’ın tepkisi üzerine tatilciler ateşi söndürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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