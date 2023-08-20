Tatilden dönen ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

Aksaray’da, tatilden dönen ailenin otomobili takla attı, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tatilden dönen ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan memleketleri Kayseri’ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Burak Kartal (19) yönetimindeki 38 KK 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje takla attı.

Kazada sürücü Burak Kartal ile Nezaket Kartal (23), Şükran Kartal (47), Adnan Kartal (26) ve Mira Kartal (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

tatilden-donen-ailenin-araci-takla-atti-5-yarali-5317-dhaphoto1.jpg

tatilden-donen-ailenin-araci-takla-atti-5-yarali-5317-dhaphoto2.jpg

tatilden-donen-ailenin-araci-takla-atti-5-yarali-5317-dhaphoto3.jpg

tatilden-donen-ailenin-araci-takla-atti-5-yarali-5317-dhaphoto4.jpg

tatilden-donen-ailenin-araci-takla-atti-5-yarali-5317-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Son Haberler
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi Ekonomi
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı Güncel
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor?
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi Dünya
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti Spor
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun Sağlık
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti Spor
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti