Tatile gitmek isterken anne ve baba hayatını kaybetti. 3 çocuk yaralı

DHA
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya Cebeci köyü mevkisinde meydana geldi. Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı, arkasında çekme karavanın bulunduğu araç ile M.T. yönetimindeki kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin (37) yaşamını yitirirken, çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin ailesinin tatil için Muğla'ya yola çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.