Tatlı Hayat onunla bitti. Bir dönem sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatlı Hayat onunla bitti. Bir dönem sona erdi

Fransız oyuncu Anouk Aimée, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Fransız oyuncu Anouk Aimée, yaşamını yitirdi.

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İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin 'Tatlı Hayat' (La Dolce Vita) filmiyle yıldızı parlayan 92 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini prodüktör kızı Manuela Papatakis duyurdu.

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Ünlü prodüktör, "Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte, annem Anouk Aimée'nin aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu sabah Paris'teki evinde vefat ettiğinde hemen yanındaydım" diyerek acı haberi oyuncunun sevenleriyle paylaştı.

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Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant ile başrollerini paylaştığı 'Bir Erkek ve Bir Kadın’ filmiyle sinema tarihine damga vurmuştu.

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