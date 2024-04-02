Tatlı Kaçıklar'ın seksi şempazesi yıllara meydan okuyor. 53 yaşındaki oyuncunun son hali ortaya çıktı

Yıldız Kaplan, bir zamanlar Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile rol aldığı Tatlı Kaçıklar dizisiyle tanınan güzel yıldız, şu anda iki çocuk ve üç torun sahibi olarak yaşamını sürdürüyor.
53 yaşındaki Kaplan, zamanının çoğunu ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın üç çocuğuna anneanne olarak ve oğlu Akif'e adayarak geçiriyor.
Uzun süredir oyunculuk yapmayan ve bir dönem müzik albümü de yayımlayan Kaplan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Genç yaşta anne olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kaplan, ekranlara ara vermiş olsa da hala güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırıyor.
İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer tanınmış isimlerin yıllar içerisindeki muhteşem değişimleri...