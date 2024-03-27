Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali. Bakın ne iş yapıyor

90'ların sonlarında popüler olan çocuk şarkıcılarından Küçük İbo, adını taşıyan dizi ve filmlerle o dönemin sevilen yıldızları arasına girmişti.

Yanık ses tonuyla İbrahim Tatlıses'in varisi olarak görülen Küçük İbo, bugünlerde eski şöhretini sürdüremese de hala pek çok kişi tarafından hatırlanıyor.

12 yaşında çıkardığı albümle üne kavuşan Küçük İbo, o dönemlerde televizyon programlarının aranan yüzü haline gelmiş ve Hülya Avşar'ın programındaki samimi anlarıyla dikkat çekmişti.

Şimdilerde 40 yaşına basan sanatçı, gerçek ismi Halil İbrahim Küçük olarak Nişantaşı'nda görüntülendi ve yeni mesleğiyle şaşırttı.

Yıllar sonra yaptığı itirafla magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Küçük İbo, "12 yaşında albüm çıkarmak ve şöhret olmak büyük bir hataidi. Eğer şimdiki bilgim olsaydı, bu kadar küçük yaşta müzik dünyasına adım atmaz, daha bilinçli kararlar verirdim," dedi.

Şu anda 39 yaşında olan sanatçı, Nişantaşı'nda yeniden kameralar karşısına geçti.

İki ay önce Amerika'da konser verdiğini ve çok başarılı geçtiğini belirten İbo, “Yılbaşında Almanya'da olacağım ve yeni yıldan sonra yeni şarkımı yayınlayacağım” diye ekledi.

Genç neslin arabesk müziğe olan ilgisini değerlendiren Küçük İbo, “Arabesk asla ölmez. Ne kadar eğlenirsek eğlenelim, herkesin bir arabesk anı oluyor çünkü arabesk müzik bizim hikayemizi anlatıyor” şeklinde konuştu.

Yeni mesleği hakkında konuşan Küçük İbo, “Bir künefe salonu işletiyorum ve zaman zaman oraya uğruyorum. Ancak müziğe daha çok odaklanıyorum ve sakin bir hayat sürmeye çalışıyorum” dedi.

Uzun bir aradan sonra 40 yaşındaki İbrahim Küçük, yeni işiyle dikkat çekti.

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Gerçek adı İbrahim Küçük olan sanatçı, 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da doğdu ve şu anda 39 yaşında.

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline almasıyla tanınmaya başlayan Küçük İbo, özellikle Hülya Avşar Show'a katılmasıyla ün kazandı.

Birçok albüm çıkaran ve şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçı, 1998'de yayınlanan 'Küçük İbo' dizisiyle şöhretini artırdı.

Küçük yaşta tüm Türkiye tarafından tanınan sanatçı, çeşitli dizilerde de rol aldı.

1996'da 'Ayrılık Acısı', 1997'de 'Hasret Sona Erdi Bugün', 1998'de 'Yüreğim Yanıyor', 2000'de 'Sensiz Olmuyor Gülüm', 2004'te 'Hancı' ve 2009'da 'Sahnede' albümlerini çıkaran sanatçı, en son 2013 yılında 'Nerdesin' adlı şarkısını yayınladı.