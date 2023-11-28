Tavada yulaf pizza nasıl yapılır?
Malzemeler
Pizza tabanı için:
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı toz sarımsak
Üzeri için:
100 gram sotelenmiş ıspanak ve mantar
1 çay bardağı kaşar peyniri
Sosu için:
1 yemek kaşığı salça
3-4 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri mutfak robotuna alınıp çırpılır.
Tava ısıtılır, çok az zeytinyağı eklenir ve yağ bir peçete ile her yere yayılır.
Harç eşit şekilde tavaya dökülür ve dağıtılır ardımdan kapak kapatılıp pişirilir.
Pizza tabanının diğer yüzü çevirilir. Pizza sosu, kaşar peyniri sotelenmiş ıspanak ve mantar dilimleri eklenir.
Tuz ve karabiber serpip tavanın kapağı kapatılır. Pişince sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!