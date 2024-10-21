Tavşanlı’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 32 K 4773 plakalı otomobil, Beyköy Kavşağı virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Haberler
Komşusu anne-kızı darp eden profesör tutuklandı
Komşusu anne-kızı darp eden profesör tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi
Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti
Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti
Malezya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Malezya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Almanya'da üretici fiyatlarında deflasyon
Almanya'da üretici fiyatlarında deflasyon