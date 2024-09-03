Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç yönünden Tavşanlı'ya seyir halindeki O.K. yönetimindeki 54 ZH 695 plakalı araç, Hamitabat girişinde devam eden yol yapım çalışmalarının bulunduğu alanda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şantiye alanına devrildi.

Kazada, sürücü O.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ile Ş.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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