Tavuk fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Tavuklu fajita sevilen tavuk yemeği tariflerinden. Yanına ister pilav ister makarna ile servis edebileceğiniz tavuklu fajita tarifi sanılanın aksine kolay. Tavuk fajita tarifini sizler için derledik. Peki, tavuklu fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

İşte tavuk fajita tarifi…

TAVUK FAJİTA TARİFİ

Tavuk marinesi için:

- 500 gram kemiksiz derisiz tavuk ızgara eti

- 2 yemek kaşığı soya sosu

- 3-4 diş ince dövülmüş sarımsak

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Kırmızı toz biber, Karabiber, Kimyon, Tuz

Sebzeler için:

- 2 orta boy kuru soğan

- 3-4 adet yeşil biber

- 2 adet kırmızı etli biber

- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, Karabiber

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

Tavuğu marine için belirtilen tüm malzemeleri katıp karıştıralım ve Birkaç saat dolapta dinlendirelim.

Sebzeler içinde yine zeytinyağı, tuz ve karabiberi atıp karıştıralım.

2 tane ayrı pişirme teflon tavasını ocağımıza koyalım. Ocağımızı yakalım.

Isınan tavalardan birine tavuklarımızı diğer ısınan tavaya sebzelerimizi koyalım ve güzelce pişirelim.

Sebzeleri çok karıştırmayalım ki ezilmesin. Hafif hafif spatula ile çevirelim.

Pişen tavukları ve sebzeleri aynı tavaya alıp 1-2 dk da beraber çeviriyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz.