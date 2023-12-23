Tavuk fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?
Tavuklu yemek tariflerinin en popülerlerinden tavuk fajita içeriğindeki sebze ve sosla ağızlarda leziz bir tat bırakıyor. Kafe ve restoranların menülerinde de sık gördüğümüz tavuklu fajita tarifini sizler için derledik. Peki, tavuklu fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Tavuklu fajita sevilen tavuk yemeği tariflerinden. Yanına ister pilav ister makarna ile servis edebileceğiniz tavuklu fajita tarifi sanılanın aksine kolay. Tavuk fajita tarifini sizler için derledik. Peki, tavuklu fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

İşte tavuk fajita tarifi…

TAVUK FAJİTA TARİFİ

Tavuk marinesi için:

- 500 gram kemiksiz derisiz tavuk ızgara eti

- 2 yemek kaşığı soya sosu

- 3-4 diş ince dövülmüş sarımsak

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Kırmızı toz biber, Karabiber, Kimyon, Tuz

Sebzeler için:

- 2 orta boy kuru soğan

- 3-4 adet yeşil biber

- 2 adet kırmızı etli biber

- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, Karabiber

biberli-tavuk-fajita.jpg

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

Tavuğu marine için belirtilen tüm malzemeleri katıp karıştıralım ve Birkaç saat dolapta dinlendirelim.

Sebzeler içinde yine zeytinyağı, tuz ve karabiberi atıp karıştıralım.

2 tane ayrı pişirme teflon tavasını ocağımıza koyalım. Ocağımızı yakalım.

Isınan tavalardan birine tavuklarımızı diğer ısınan tavaya sebzelerimizi koyalım ve güzelce pişirelim.

Sebzeleri çok karıştırmayalım ki ezilmesin. Hafif hafif spatula ile çevirelim.

Pişen tavukları ve sebzeleri aynı tavaya alıp 1-2 dk da beraber çeviriyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz.

Son Haberler
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak Spor
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak
Acı gerçeği İtalyanlar açıkladı. 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı' Gündem
Acı gerçeği İtalyanlar açıkladı. 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı'
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması Spor
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'den üst üste 15. galibiyet Spor
Fenerbahçe'den üst üste 15. galibiyet
Filistinli çocuklar için meydana 8 bin ayakkabı bırakıldı Dünya
Filistinli çocuklar için meydana 8 bin ayakkabı bırakıldı
Taksiciler, yaşlı TAG sürücüsünü tehdit etti: "Yaşlı maşlı demem seni bir daha görürsem içeri de girsem..." Video
Taksiciler, yaşlı TAG sürücüsünü tehdit etti: "Yaşlı maşlı demem seni bir daha görürsem içeri de girsem..."
Faciadan dönüldü batan feribottaki 70 yolcu son anda kurtarıldı Dünya
Faciadan dönüldü batan feribottaki 70 yolcu son anda kurtarıldı