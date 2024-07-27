Tayfun 42 can aldı

Filipinler polisinden alınan bilgilere göre, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı. Açıklamada, bazı kişilerin su altında kalan bölgelerde boğulma veya elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, arama-kurtarma ve tahliye işlemlerinin sürdüğü vurgulandı.

Tayvan ajansı CNA'ya göre, tayfunun neden olduğu toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetti. Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung liman şehrini ziyaret eden Tayvan lideri Lai Ching-te, tayfunun yol açtığı hasarla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade etti. Ayrıca, su altında kalan bölgelerdeki hanelere nakit yardım yapılacağı duyuruldu.

Çin'in doğusundaki Fujian bölgesinde ise yaklaşık 290 bin kişinin Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.