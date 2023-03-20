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Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu

Tayland’da parlamentonun feshedildiği açıklanırken, yeni seçim tarihi 7 Mayıs olarak belirlendi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:12
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Tayland'da seçim tarihi belli oldu

Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un parlamentoyu feshettiği belirtildi. Tayland anayasasına göre parlamentonun feshinden itibaren 45-60 gün arasında yapılması gereken seçimlerin tarihi 7 Mayıs olarak açıklandı. Oy kullanmanın zorunlu olduğu Tayland'daki seçimlerde 52 milyondan fazla seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.
İlk olarak 2014 yılında askeri darbe ile iktidara gelen cunta lideri 68 yaşındaki Başbakan Prayut Chan-o-cha yaklaşan seçimlere yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi ile katılmaya hazırlanıyor. Prayut’un seçimlerdeki en büyük rakibi olan eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra’nın kızı 36 yaşındaki Paetongtarn Shinawatra anketlere göre ilk sıralarda yer alıyor.
Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul da seçimlere yeni bir parti ile katılma kararı aldığını duyurmuştu. (İHA)

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