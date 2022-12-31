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Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi

Tayland'ın başkenti Bangkok yeni yıl kutlamalarında renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 23:41
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Taylandın başkenti Bangkok yeni yıla girdi

Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta halk, Covid-19 salgını sonrası ilk kez yılbaşı kutlamalarında bir araya geldi. Başkent Bangkok’un çeşitli bölgelerinde düzenlenen organizasyonlarda Tayland halkı ve yabancı turistler yılbaşını kurulan yemek stantları, çeşitli konserler ve havai fişek gösterileriyle kutladı. 

Şehrin ortasından geçen Chao Phraya nehrinde yapılan yıl başı etkinliklerinde çeşitli K-Pop artistleri ve Taylandlı sanatçılar sahne alırken, geri sayım ile beraber yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Ziyaretçiler kutlamaların yapılacağı alanlara saatler öncesinden akın ederken, etkinlik alanlarında kurulan meşhur Tayland sokak yemekleri pazarları büyük ilgi gördü. (İHA)

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