Tayland’ın güneyinde sel felaketi: 20 bin ev hasar aldı

Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışları, neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Yağışların şiddetini arttırmasından dolayı taşan nehirler, birçok yerleşim yeri ve tarım alanını talan etti. Selden etkilenen Yala ve Narathiwat eyaletlerinde botlar yardımıyla tahliye ve yardım çalışmaları yapıldı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan bölge halkını yönlendirmek için acil durum afet merkezi kuruldu.

Afet Önleme Dairesi Başkanlığı’ndan (DDPM)yapılan açıklamada, 5 eyalette 24 ilçe ve 384 köyde toplam 19 bin 624 evin selden etkilendiği dile getirildi. Yağışların önümüzdeki iki gün boyunca daha devam edeceği konusunda uyarı yapıldı. Açıklamada, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeye hazır olmaları konusunda çağrı yapılarak hazır olmaları istendi.

TAYLAND BAŞBAKANI THAVİSİN SEL BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, programını yarıda keserek selden etkilenen bölgelere ziyarete gitti. Öğle saatlerinde Narathiwat eyaletine ulaşan Thavisin, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra acil durum afet merkezine giden Thavisin, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar görüştü.

Başbakan Thavisin ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Tayland'ın güneyinde yer alan Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat olmak üzere 5 eyalette toplam 19 bin 624 hane selden etkilenmiş durumda. Muson yağmurları ve alçak hava basıncının bir araya gelmesi ile bölgede olağan dışı bir yağış hacmi görülmüştür. Selden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışacağız. Ayrıca tüm sektörlerden elimizden gelenin en iyisini yaparak halka yardım etmelerini istiyorum. Hem afet yardımı hem de halka bilgilendirme konusunda tüm yetkilileri göreve teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLAR DENİZ ULAŞIMINI DA VURDU

Muson yağışları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Tayland’ın güneyinde fırtınadan dolayı bu hafta en az 7 deniz kazası gerçekleşti. Deniz trafiğinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.