Taylandlı yıldız hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylandlı yıldız hayatını kaybetti

Charin Nuntanakorn, birkaç ay süren tedavisinin ardından 91 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata veda etti.

Charin Nantanakorn, Tayland’ın sevilen müzisyenlerinden ve aktörlerinden biriydi. 1942 yılında doğan Nantanakorn, kariyerine genç yaşta müzikle başladı ve Tayland halk müziğinin önemli figürlerinden biri haline geldi. Sahip olduğu güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla birçok kişinin kalbinde taht kurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra, Tayland sinemasında da adını duyuran Nantanakorn, özellikle dram türündeki rolleriyle tanındı. Onun şarkıları ve filmleri, Tayland kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bugün aramızdan ayrılan Charin Nantanakorn, müziği ve sanatıyla her zaman hatırlanacak.

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