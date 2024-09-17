Taylor Swift cephesi güçleniyor: Elon Musk’a bir salvo da Hillary Clinton’dan geldi

Elon Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımda Taylor Swift’e "çocuk vereceğini" iddia eden bir yorumda bulundu. Bu yorum, Swift’in Kamala Harris'i 2024 başkanlık seçimleri için desteklemesinin ardından geldi. Ancak Musk'ın bu tuhaf çıkışı, hem medya hem de kamuoyu tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Özellikle Hillary Clinton gibi tanınmış isimler, bu ifadeyi son derece "kötü ve rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Hillary Clinton, ünlü gazeteci Kara Swisher’ın podcast programında bu konuyu ele aldı ve Musk’ın Swift’e yönelik ifadelerini sert bir dille kınadı. Clinton, 34 yaşındaki şarkıcının şu an Amerikalı futbol yıldızı Travis Kelce ile romantik bir ilişkisi olduğunu hatırlatarak, Musk’ın bu yorumu yapmasının son derece uygunsuz olduğunu belirtti. Eski Dışişleri Bakanı, 53 yaşındaki Musk’ın böyle bir teklifte bulunmasını "tecavüz tehdidi" ile eşdeğer gördüğünü söyledikten sonra "Bence bu, başka bir şekilde tecavüz tehdidinde bulunmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Clinton, bu tür yorumların sadece sınırları aşan bireysel ifadeler olmadığını, aynı zamanda teknolojinin zirvesindeki erkeklerin dünya görüşünün bir yansıması olduğunu vurguladı. Clinton yaptığı açıklamada "Bu tür şeyleri neden söylediğini anlamakta zorlanıyorum. Bu benim hayal gücümün ötesinde" dedi. Özellikle Donald Trump gibi figürlerin ve teknoloji dünyasındaki diğer güçlü erkeklerin kadınlara yönelik düşmanlıklarının çok derin bir şekilde kök salmış olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bir zamanların ABD first ladysi "Kadın düşmanlığı onların dünya görüşünün o kadar büyük bir parçası ki, sertliğe, acımasızlığa ve maço tavırlara yöneliyorlar" diyerek bu erkeklerin güç ve baskınlık ile tanımlanan bir zihniyeti benimsediklerini ifade etti.

Taylor Swift ABD Başkanı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı

Clinton’ın bu tür sert eleştirileri, yalnızca Musk’ın yorumlarına değil, aynı zamanda geniş bir kültürel fenomenin parçası olarak kadın düşmanlığına da odaklanıyordu. Özellikle Taylor Swift gibi kendini tamamen kendi başarısıyla kanıtlamış bir kadına karşı yapılan bu tür yorumların arkasında yatan temel sebebin, bu erkeklerin güçlü kadınları hazmedememesi olduğunu öne sürerek "Taylor Swift, kendi çabasıyla milyarder olan bir kadın. İnsanlara neşe getiriyor ve özellikle kızlara ve kadınlara hayat dersleri veriyor. Onlar bunu hazmedemiyor" dedi.

Bu tartışmaların ortasında, Swift’in Kamala Harris’e verdiği destek de büyük bir ilgi konusu haline geldi. Clinton, Swift’in bu desteğinin 2024 başkanlık seçimleri üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini öne sürdü. Harris’i destekleme kararının zamanlamasına dikkat çeken Clinton, bu desteğin Demokrat Parti’nin adaylarına büyük bir ivme kazandırabileceğini belirtti. Eğer Swift, bu desteğini başkanlık tartışmalarından önce açıklamış olsaydı, tüm konuşmanın bunun etrafında şekilleneceğini söyleyen Clinton, desteğin tartışmalardan sonra gelmesinin ise Kamala Harris’in momentumunu daha da artırdığını ifade etti.

Taylor Swift’in genç ve geniş hayran kitlesine dikkat çeken Clinton, bu desteğin siyasi arenada nasıl bir fark yaratabileceğine dair düşüncelerini "Hayran kitlesi o kadar yoğun ve onun tarafından etkilenmiş durumda ki, bu onların hayatına dokunuyor" diyerek paylaştı. Swift’in şarkıları aracılığıyla hayranlarının kendi hayatlarına dair duygularla bağlantı kurduğunu söyleyen Clinton, şarkıcının aynı zamanda kişisel olarak da büyük mücadeleler verdiğini hatırlattı. Swift, daha önce bir adamın kendisini elle taciz etmesi karşısında kararlı bir duruş sergilemiş ve müziğinin haklarını geri almak için hukuk mücadelesi vermişti. Bu olaylar, Clinton’a göre, Swift’in hayranlarına hem güçlü hem de dirençli bir rol model olarak ilham verdiğini gösteriyordu.

Elon Musk'ın trans kızı babasını topa tuttu

Clinton, Swift’in hayatını kontrol altına alması ve kendi mücadelesini vermesi konusunda takdirini dile getirirken, ünlü şarkıcının siyasi desteğinin gerçek bir etki yaratacağına olan inancını da ifade etti ve "Onun gösterdiği direnç, hayatının kontrolünü eline alması açısından gerçekten etkileyici. Bu yüzden ona büyük bir hayranlık duyuyorum" dedi. Swift’in Harris’e verdiği desteğin, genç seçmenler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, 2024 seçimlerinde önemli bir rol oynayabileceğini belirten Clinton, şarkıcının hayran kitlesinin siyasi süreçte aktif bir şekilde yer almasının seçim sonuçlarına doğrudan yansıyabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu olaylar, Elon Musk gibi güçlü teknoloji figürlerinin sosyal medya platformlarında yaptıkları yorumların, sadece kişisel ilişkilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda geniş çapta toplumsal etkiler yaratabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Hillary Clinton ve diğer eleştirmenler, bu tür söylemlerin arkasında yatan temel motivasyonların, kadın düşmanlığı, güç gösterisi ve kadınların bağımsızlığına yönelik bir tehdit olduğunu belirtiyorlar. Bu açıdan, Swift’in kendine olan güveni ve mücadeleci duruşu, birçok kadın için bir ilham kaynağı olmaya devam ederken, Musk gibi figürlerin bu tür yorumlarla toplum üzerindeki etkilerini yeniden düşünmeleri gerektiği bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Trump teklif etti Musk kabul etti. ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor

Sonuç olarak, Hillary Clinton'ın yorumları, teknoloji dünyasında gücün nasıl kötüye kullanılabileceğine dair derin bir eleştiriyi temsil ediyor. Clinton, Swift’in Harris’i desteklemesiyle birlikte kadınların güçlenmesine yönelik olumlu bir örnek oluşturduğunu ve bu tür güçlü kadın figürlerinin toplumda daha fazla görünür olması gerektiğini savunuyor. Ancak, Musk’ın bu tür açıklamalarının, sadece bir şaka ya da kişisel bir yorum olarak algılanmaması gerektiğini, aksine toplumsal bir tehdidin işareti olduğunu da vurguluyor.