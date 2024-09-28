Taylor Swift siyaset meydanında: Destek açıklaması başına bela oldu

Taylor Swift’in Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e verdiği destek, özellikle Cumhuriyetçi seçmenler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. NBC News’in yaptığı ankete göre, Swift hakkında olumsuz görüşe sahip Cumhuriyetçilerin oranı geçtiğimiz yıla göre %26’dan %47’ye çıktı. Bu artış, şarkıcının Cumhuriyetçiler arasındaki popülaritesinin hızla düştüğünü gösteriyor. Aynı ankette Swift’e olumlu bakan Cumhuriyetçilerin oranı %28’den %12’ye geriledi.

Demokrat seçmenler arasında ise Swift’in popülaritesi nispeten arttı. 2023 yılında %53 oranında olumlu görüş bildirilen şarkıcı, bu yıl %58 oranında destek görüyor. Bağımsız seçmenlerde ise Swift’e olumlu bakanların oranı geçen yıla göre düşerek %34’ten %26’ya geriledi.

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Bu değişiklikler, Swift’in genel beğenilirlik oranını etkiledi ve 2023’te %40 olan oran, 2024’te %33’e düştü. 2023 yılında Swift hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı %16 iken, bu yıl bu oran %27’ye çıktı.

Demokrat anketçi Jeff Horwitt, Swift’in Cumhuriyetçiler arasında popülaritesinin düştüğünü vurgulayarak, "Küçücük ben kimden korkarım? Cumhuriyetçilerden." dedi. Swift’in Harris’e verdiği destek, eski başkan Donald Trump’ın tepkisini de çekti. Trump, Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda “Taylor Swift’ten nefret ediyorum!” ifadelerini kullandı.