Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye’de konser verecek. İşte konser tarihi…

Kaynak: Sabah
Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye’de konser verecek. İşte konser tarihi…
Dünyaca ünlü şarkıcılar Jay-Z ile Taylor Swift, Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

İki ünlü isim önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan stadyum konserleri için anlaşma yapıldı.

Festivalin organizasyonunu yapan Özcan Ertaş, aralarında dünyaca ünlü şarkıcılar Taylor Swift ve Jay-Z'nin de olduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını açıkladı.

Konserin biletleri 20 Kasım'da ön satışa sunulacak ve 2025 Şubat'ta konser gerçekleşecek.

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“200 TIRLIK EKİPMAN GELECEK”

Ertaş, verilecek konserlerle ilgili: "Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 Tır'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak." ifadelerini kullandı.

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