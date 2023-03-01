Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 25 hava aracı ve 3 gemi tespit edildi

Bakanlığın açıklamasında, 19 J-10 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı bölümünde uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 25 hava aracı ve 3 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Tayvan'ın Çin'in iç meselesi olmadığına, buradaki bir çatışmanın bütün dünyayı etkileyeceğine ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Blinken, Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde ülkesinde "The Atlantic" dergisine verdiği röportajda, "Günlük ticari konteyner trafiğinin yüzde 50'si Tayvan Boğazı'ndan geçiyor. Akıllı telefonlardan, çamaşır makinaları ve otomobillere kadar dünyanın her şeyde ihtiyaç duyduğu yarı iletken devrelerin büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Eğer Çin'in herhangi bir saldırganlığı sonucunda Tayvan'da bir kriz olursa dünya ekonomisi ve diğer ülkeler için felaket sonuçları olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tayvan'ın, Çin'in savunduğu gibi egemenlikle ilgili bir iç mesele olmadığını, bütün dünyayı ilgilendirdiği vurgulayan Blinken, "Pekin yönetiminin de giderek artan şekilde duyduğu mesaj bu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Çin'den Blinken'a tepki

Çin ise Blinken'ın sözlerine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken'in sözlerini "saçma ve sorumsuzca" diye niteleyerek, "ABD bir süredir tarihi bilerek çarpıtıp ve görmezden gelerek Tayvan sorununda yanlış mesajlar veriyor. Tayvan ile resmi temaslardan kaçınma konusundaki tutumunu gevşetirken askeri bağlarını güçlendiriyor, 'Bugün Ukrayna, yarın Tayvan' diyor. Medyada ABD hükümetinin 'Tayvan'ı imha' planı olduğundan bahsediliyor. Sormadan edemiyoruz; ABD tam olarak neyi elde etmeyi istiyor?" diye konuşmuştu.

Sözcü Mao, "ABD'ye açık bir mesajımız var. Uçurum kenarında yürümeye son verin, bölme taktiklerinden vazgeçin, sınırları zorlamayı, kafaları karıştırmayı, dünyayı Tayvan konusunda yanıltmayı bırakın. Eğer ABD tutumunu değiştirmemekte ısrar eder ve yanlış yolda ilerlemeye devam ederse bunun gerçek sonuçları, ABD'ye gerçek bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)