Tayvan başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başında

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 795 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinden itibaren başladı.

Tayvan'ın gelecek 4 yıldaki lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin seçileceği seçimlerde, 23,4 milyon nüfuslu Ada'daki 19,55 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Seçmenler, başkanlık için bir oy, doğrudan seçilen milletvekilleri için bir oy ve dolaylı olarak seçilen milletvekilleri için de siyasi partilere bir oy verecek.

Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisinden (TPP) Genel Başkan Ko Wen-je yarışıyor.

Oy pusulasında partilerin başkan yardımcısı adayları olarak DPP'den Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim, KMT'den siyasete atılan televizyon sunucusu Jaw Shau-kong ve TPP'den milletvekili Wu Hsin-ying bulunuyor.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Parlamento seçimlerinde, Yasama Meclisinin 113 sandalyesi için 16 siyasi parti yarışmaya devam ediyor.

73 seçim çevresindeki milletvekilleri doğrudan oyla, "platolar ve dağlar" olarak isimlendirilen seçim çevrelerinden 6 milletvekili Ada'nın yerli nüfusunun oylarıyla belirlenecek.

34 milletvekili ise siyasi partilerin oy dağılımına göre dolaylı koltuk sahibi olabilecek. Partiler bu milletvekilliklerini kazanabilmeleri için yüzde 5 seçim barajını aşmak zorunda.

Mecliste 57 milletvekili kazabilen siyasi parti, salt çoğunluğu sağlayarak hükümet kurma yetkisine sahip oluyor.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri olan Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğu için bu seçimde aday olma hakkı yoktu.

Tayvan’ın yeni seçilecek lideri ve yardımcısı, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevinin başına geçecek. Yeni seçilecek Yasama Meclisi ise 1 Şubat'ta bir araya gelecek.