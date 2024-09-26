Tayvan Boğazı'nda 2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Japonya Deniz Kuvvetleri'nin Sazanami adlı Destroyeri 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sazanami Destroyeri Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileri eşliğinde Çin ve Tayvan anakarası arasında kalan Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sazanami Destroyeri Güney Çin Denizi'ndeki çok taraflı tatbikatlara katılmak üzere kuzeyden güneye doğru Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sazanami'ye aynı tatbikata katılacak olan Avustralya ve Yeni Zelanda donanmalarına ait gemiler de eşlik etti.

Tayvan Boğazı'ndan geçişle ilgili olarak hem Japonya ve hem de Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Tayvan toprakları olarak gören Çin yönetimi ise geçişin ordu tarafından yakından izlendiği belirtildi.

Washington ve Tayvan yönetimi ticaretin önemli bir yolu olarak gördüğü 180 kilometrelik boğazın uluslararası suları olarak görüyor. Her iki yönetim de boğazın tüm donanma gemilerine açık olduğu tezini savunuyor.

Japon Donanmasının Sazanami Destroyerinin boğazdan geçişi, Çin ile Japonya arasında hava sahasında ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.