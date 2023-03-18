18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor

Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:43
Takip Et

Tayvan çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
+
Aa
-

Tayvan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 26 hava aracından 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "J-10", 6 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "CH-4" tipi silahlı, "BKZ-005" ve "BKZ-007" tipi silahsız askeri dronlar ile "Z-9" tipi askeri helikopterin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Ada çevresinde tespit edilen 26 hava aracı ve 4 geminin elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
7
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.