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Uzak Doğu’da tehlike çanları çalıyor. Tayvan’dan Çin’e uyarı ateşi

Tayvan ordusu, Çin’e ait İHA tüm uyarılara rağmen Tayvan’a bağlı Erdan Adası üzerinde uçuşuna devam etmesi üzerine ilk kez bir Çin İHA’sına uyarı ateşi açtı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 19:17
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Tayvan hava sahasını ihlal eden Çin İHA'sına uyarı ateşi açtı

Uzak Doğu’da tehlike çanları çalıyor. Tayvan’dan Çin’e uyarı ateşi
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Tayvan, ilk kez hava sahasını ihlal eden bir Çin'e ait insansız hava aracına (İHA) uyarı ateşi açtı. Tayvan basınında yer alan haberlerde, Tayvan ordusunun Kinmen Savunma Komutanlığı'nın (KDC), Çin'e ait sivil İHA'ların Dadan Adası, Erdan Adası ve Shi Adası üzerinde uçtuğunu tespit ettiği ve işaret fişeği atarak söz konusu İHA'ları uyardığı aktarıldı. Çin'e ait İHA'ların uyarı fişeğinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtilen haberlerde, yerel saatle 17.59'da ise Erdan Adası'nın hava sahasına Çin'e ait başka bir İHA'nın girdiği ve prosedürlere uygun şekilde uyarıldığı belirtildi.

İHA'nın tüm uyarılara rağmen ada üzerindeki uçuşuna devam etmesi sonrası askerler tarafından gerçek mermi kullanılarak uyarı ateşi açıldığı aktarılan haberlerde, İHA'nın uyarı ateşinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtildi. KDC'nin "teyakkuzda kalmaya ve durumu yakından izlemeye devam edeceği" aktarıldı.

KDC, geçtiğimiz pazar günü hava sahası ihlali yapan İHA'ların vurulacağına dair bir uyarı yayınlamıştı.

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Korkuyorum
30.08.2022 19:29
Tayvan diye bir ülke YOK. BM de bu bölge Çin devletine ait olarak belirtiliyor. İng.Fra.Alm.Kanada,Türkiye,ABD vb hiç biriülke tanınmıyor.  
 
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