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Çin lideri Şi'den ABD'ye gözdağı: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir

Çin lideri Şi Cinping, Soğuk Savaş göndermesi yaparak Asya-Pasifik için, "Bu bölge kimsenin arka bahçesi değildir. Ortak geleceği paylaşan bir yapı inşa etmeliyiz" dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:37
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Çin lideri Şi Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir diyerek ABD'ye gözdağı verdi

Çin lideri Şi'den ABD'ye gözdağı: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğini belirterek yeni bir Soğuk Savaş'ın ve büyük güç mücadelesinin sahnesi haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütünün (APEC) Tayland'da düzenlediği zirve toplantısına katıldı.

Bölgenin Soğuk Savaş'ın gölgesinden kurtulduğundan beri ekonomik iş birliği sayesinde hızla modernleşme ivmesi yakaladığına dikkati çeken Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." dedi.

Şi, APEC'in farklılığa ve kapsayıcılığa dayalı ekonomik entegrasyonla çok taraflı bölgesel iş birliği mimarisi oluşturduğunu ve bu sayede ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını belirterek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’YE GÖZDAĞI

Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "Ortak geleceği paylaşan Asya-pasifik topluluğu inşa etme" çağrısında bulundu.

Şi'nin sözlerinin, ABD'nin adını anmadan Washington ile Pekin arasında bölgede artan nüfuz mücadelesine gönderme yapan mesajlar içermesi dikkati çekti.

APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşan Şi, ayrıca zirve marjında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye ile yüz yüze görüşmeler yaptı.

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