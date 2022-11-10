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  • Tayvan meselesi nedeniyle ipler gerilmişti. ABD ve Çin başkanları arasında kritik görüşme

Tayvan meselesi nedeniyle ipler gerilmişti. ABD ve Çin başkanları arasında kritik görüşme

ABD ve Çin Başkanları arasında kritik bir görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:00
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ABD ve Çin Başkanları arasında kritik bir görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu

Tayvan meselesi nedeniyle ipler gerilmişti. ABD ve Çin başkanları arasında kritik görüşme
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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

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Korkuyorum
10.11.2022 20:20
ABD oyunu incedir. BM Tayvan için Çin toprağıdır diyor mu? Evet. Ülke olarak tanınıyor mu? Hayır. Eee ABD nin hedefi nedir? İstikrarsizligi kendi lehine çevirip silah satmak mi? Yok canım daha neler  
 
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