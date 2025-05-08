Tayvan'da ticari veriler beklentilerini solladı

Tayvan’ın ithalatı Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 41,5 milyar dolara yükseldi. Mart ayında kaydedilen yüzde 28,8’lik artışa kıyasla daha hızlı bir yükseliş gözlemlenirken, piyasanın yüzde 18,9’luk beklentisi de açık ara geride bırakıldı.

İthalattaki bu artışta başlıca üç kalem öne çıktı. Bilgi, iletişim ve ses-görüntü ürünlerinde yüzde 228,8’lik devasa artış dikkat çekerken, elektronik ürün parçaları yüzde 31,6, makineler ise yüzde 30,1 oranında yükseldi. Buna karşılık, mineral ürünlerde yüzde 10,3 ve kimyasallarda yüzde 4,2’lik düşüş yaşandı.

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GÜNEY KORE VE ASEAN ÜLKELERİ BAŞLICA TEDARİKÇİ

Tayvan’ın ithalatında en büyük artış Güney Kore’den yapılan alımlarda görüldü. Güney Kore’den ithalat yüzde 58,5 oranında artış gösterirken, ASEAN ülkeleri yüzde 25,9, Orta Doğu yüzde 19,8, Japonya yüzde 18,2, Çin ana karası ve Hong Kong yüzde 17,2, ABD yüzde 8,5 ve Avrupa yüzde 5 oranında artış kaydetti.

2025’in ilk dört ayında toplam ithalat değeri 147,4 milyar dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında arttı. Bu da küresel tedarik zincirlerinin Tayvan’a olan bağımlılığının sürdüğünü gösterdi.

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48,66 MİLYAR DOLARLIK REKOR KIRILDI

Tayvan’ın ihracatı da Nisan ayında güçlü bir ivme kazandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artan ihracat 48,66 milyar dolara ulaştı. Mart ayındaki yüzde 18,6’lık artıştan daha yüksek olan bu rakam, piyasa tahmini olan yüzde 16’lık artışı iki katından fazla aşmış durumda.

Bu artışın arkasında, şirketlerin ABD tarafından uygulanması planlanan yüzde 32’lik gümrük vergilerinden kaçınmak için ürünlerini erkenden sevk etmeye başlaması etkili oldu. ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi kararını duyurması, ancak 90 günlük erteleme ilan etmesi, Tayvanlı üreticiler arasında ihracatı hızlandırma eğilimini güçlendirdi.

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ELEKTRONİK VE KİMYASALLAR ÖNE ÇIKTI

Tayvan’ın ihracatında bilgi, iletişim ve ses-görüntü ürünleri yüzde 60,5 oranında büyüyerek başı çekti. Elektronik ürün parçaları yüzde 26,8, kimyasallar yüzde 15,2, demir ve çelik gibi baz metaller ile ilgili ürünler yüzde 7,6, makineler ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

Bu artış özellikle yarı iletken ve elektronik donanım alanlarında küresel tedarik merkezlerinden biri olan Tayvan’ın konumunu daha da pekiştirdi. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 29,5 oranında artarken, ASEAN ülkelerine ihracat yüzde 60,2 gibi rekor seviyede büyüdü. Çin ana karası ve Hong Kong’a yapılan ihracat ise yüzde 22,3 oranında arttı.

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JEOPOLİTİK RİSKLERE RAĞMEN YÜKSELİŞ

Tayvan, ABD ile yaşadığı ticaret gerilimlerine rağmen Nisan ayında hem ithalat hem ihracatta güçlü bir performans sergiledi. Özellikle yarı iletken ve elektronik sektörlerindeki küresel talep artışı, Tayvan ekonomisinin dış ticaret dengesini desteklemeye devam etti. Ancak ABD’nin gümrük vergisi tehdidi nedeniyle önümüzdeki aylarda ihracatta dalgalanmalar yaşanması olası görünüyor.

Ekonomistler, ABD ile olan ticari ilişkilerdeki gelişmelere bağlı olarak Tayvan’ın dış ticaret stratejisinde değişiklikler yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ASEAN ülkeleri ve Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yönelimin artabileceği öngörülüyor.