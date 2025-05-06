Vietnam ekonomisinde dalgalı denge

Vietnam'da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 3,12'ye gerileyerek bir önceki ayda kaydedilen yüzde 3,13 seviyesinin hafif altına düştü. En büyük düşüş, ulaştırma sektöründe yaşanan fiyat gerilemesinden kaynaklandı. Ulaştırma fiyatlarında yüzde 6,89 oranında deflasyon görüldü.

Giyim, ayakkabı ve şapka fiyatlarındaki artış oranı yüzde 1,09 ile sınırlı kalırken; kültür, eğlence ve turizmdeki fiyat artışı yüzde 2,14'e geriledi. Sağlık hizmetleri ve ilaç fiyatlarındaki artış da yavaşlayarak yüzde 13,56 oldu. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında artış yüzde 4,09'a yükseldi. Barınma ve yapı malzemeleri fiyatları yüzde 5,73, içki ve tütün ürünleri ise yüzde 2,07 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 0,07 oranında yükseldi. Bu artış, Mart ayında yaşanan yüzde 0,03’lük düşüşün ardından bir toparlanmaya işaret ediyor. Çekirdek enflasyon da yüzde 3,14 seviyesine çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek değerine ulaştı.

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SANAYİ ÜRETİMİ YAVAŞLADI

Vietnam’ın sanayi üretimi Nisan 2025’te yıllık bazda yüzde 8,9 oranında arttı. Ancak bu oran, Mart ayındaki yüzde 9,9’luk revize artışın altında kaldı ve Ocak ayındaki daralmanın ardından en zayıf büyümeyi işaret etti.

Üretim artışındaki yavaşlama, imalat sektöründe yüzde 10,8’e, elektrik ve gaz temininde yüzde 4,6’ya, atık yönetiminde ise yüzde 7,6’ya gerilemeyle kendini gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki üretim ise yüzde 4,2 oranında düşerek daralmayı sürdürdü.

Aylık bazda sanayi üretimi yüzde 1,4 arttı. Ancak bu artış, Mart ayında görülen çift haneli büyümenin oldukça gerisinde kaldı. 2025'in ilk dört ayında toplam sanayi üretimi yüzde 8,4 oranında arttı ve bu oran, 2024'teki aynı dönem büyümesiyle örtüştü.

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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA HIZLI ARTIŞ

Ocak-Nisan 2025 döneminde Vietnam’a yapılan doğrudan yabancı yatırım yüzde 7,3 artarak 6,74 milyar dolara ulaştı. Gelecek yatırımların göstergesi olarak değerlendirilen yatırım taahhütleri ise yüzde 39,9 oranında artarak 13,82 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 43 yeni projeye yatırım sertifikası verildi. Vietnamlı yatırımcıların toplam yurtdışı yatırımı ise 269,2 milyon dolara çıkarak geçen yıla göre 2,7 kat arttı. Ayrıca, 12 mevcut projeye yapılan yatırım artırımı 40,1 milyon doları buldu ve 69 kat artış gösterdi. Genel olarak, Vietnam’ın yurtdışı yatırımları 309,3 milyon dolara ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,1 katlık bir artışa işaret ediyor.

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TURİZMDE BÜYÜME YAVAŞLADI

Vietnam’a gelen uluslararası turist sayısı Nisan 2025’te yüzde 6,3 artışla 1,65 milyona ulaştı. Mart ayındaki yüzde 28,5’lik hızlı artışa kıyasla bu büyüme yavaşladı.

Asya’dan gelen turist sayısı yüzde 3 arttı. Bu artışta özellikle Çin yüzde 2,8, Malezya yüzde 8,2 ve Kamboçya yüzde 8,9 ile öne çıktı. Avrupa’dan gelen ziyaretçiler ise yüzde 27,5 arttı. Rusya’dan gelen turistlerdeki yüzde 112,2’lik sıçrama dikkat çekti. İngiltere ve Fransa’dan gelen ziyaretçilerde de sırasıyla yüzde 13,7 ve 15,1 artış gözlendi.

Avustralya’dan gelen turist sayısı yüzde 22,7, Afrika’dan gelenler ise yüzde 28,5 oranında arttı. Ancak Amerika kıtasından gelen turist sayısı yüzde 5,4 azaldı. 2025’in ilk dört ayında ülkeye gelen turist sayısı toplamda yüzde 23,8 artarak 7,67 milyona ulaştı.

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PERAKENDE SATIŞLARDA 2023'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ

Vietnam’da perakende satışlar Nisan 2025’te yıllık bazda yüzde 11,1 artarak son 40 ayın büyüme serisini sürdürdü. Bu oran, Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek yıllık artış oldu.

Turizmle ilgili satışlarda yüzde 46,1, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde yüzde 18,8, hizmetlerde ise yüzde 17 oranında artış yaşandı. Ticaret tarafında ise mal satışlarındaki büyüme yüzde 8,8’e gerileyerek bir miktar yavaşladı.

Yılın ilk dört ayında perakende sektöründeki genel büyüme yüzde 9,9 olarak kaydedildi. Bu, tüketici güveninin ve iç talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

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DIŞ TİCARET FAZLASINDA DARALMA

Vietnam’ın dış ticaret fazlası Nisan 2025’te 0,58 milyar dolara gerileyerek geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1,11 milyar dolarlık fazlanın oldukça altına düştü. Bu düşüşte ihracat artışının ithalat artışının gerisinde kalması etkili oldu.

Nisan ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 37,45 milyar dolara ulaşırken; ithalat yüzde 22,9 artarak Mart ayında 36,87 milyar dolarla rekor kırdı.

2025’in ilk dört ayında toplam dış ticaret fazlası 3,79 milyar dolar oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 9,06 milyar dolarlık fazla ile karşılaştırıldığında ciddi bir daralma anlamına geliyor.

İşlenmiş endüstriyel malların toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 88,2’ye ulaştı. ABD, Vietnam’ın en büyük ihracat pazarı olarak 43,4 milyar dolarlık hacimle öne çıktı. Öte yandan, Çin 53,2 milyar dolarla ülkenin en büyük ithalat kaynağı oldu.

Yeni gümrük tarifeleri nedeniyle, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları doğrultusunda Vietnam ürünlerine uygulanan vergi oranları yüzde 46 oranında artmış durumda. Bu durum, önümüzdeki dönemde ihracat görünümünü olumsuz etkileyebilir.