Tayvan'dan Çin'i kızdıracak hamle. İngiltere ile yakınlaşıyorlar

Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan ile İngiltere arasında ileri teknoloji alanlarında işbirliğine yönelik ticari ortaklık anlaşması imzalandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Tayvan'dan Çin'i kızdıracak hamle. İngiltere ile yakınlaşıyorlar

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, "Geliştirilmiş Ticaret Ortaklığı" (ETP) adı verilen anlaşma, dijital ticaret, yatırımlar, yenilebilir enerji ve karbon-nötr teknolojilerinde işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Tayvan hükümetinin Ticaret Müzakereleri Ofisinde yapılan açıklamada, ikili ticaret hacminin 2022'de 6 milyar 640 milyon dolara ulaştığı, İngiltere'nin, Ada'nın dünyadaki 21'nci, Avrupa'daki 3'ncü büyük ticaret ortağı olduğu belirtildi.

İki tarafın, yarı iletkenler alanında "tamamlayıcı ortaklar" olduğunun vurgulandığı açıklamada, İngiltere'nin entegre devrelerin tasarımında fikri mülkiyet açısından lider ülke olduğu, merkezi Cambridge'de bulunan Arm şirketinin geliştirdiği çip teknolojisinin bugün dünyada üretilen mobil cihazların yüzde 90'ında, bilgisayar ağı işlemcilerinin yüzde 65'inde ve otomobil elektronik sistemlerinin yüzde 40'ında kullanıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada Tayvan'ın ise entegre devre üretiminde yüzde 63'lük pazar payıyla dünya lideri olduğu, entegre devre tasarımında da yüzde 22 ile önemli paya sahip olduğunun altı çizildi.

Gelecekte yapay zeka, nesnelerin interneti, yüksek hızda iletişim ve kuantum uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ileri teknoloji çiplere ihtiyacın artıracağına işaret edilen açıklamada, İngiltere ile dijital teknoloji alanında daha ileri işbirliği olanaklarının bulunduğu dile getirildi.

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