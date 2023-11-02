TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek’te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi.

KAYNAK: İHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek’te

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi’ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

Kurtulmuş’a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik ediyor.

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