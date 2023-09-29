TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda'da İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan İslam Kültür Merkezini ziyaret etti.

KAYNAK: DHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda'da İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Kurtulmuş, İslam Kültür Merkezi'nin camisinde kıldığı cuma namazının ardından Dublin'deki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Merkezin Genel Müdürü Ahmed Hasain'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, çalışmalarında başarılar diledi.

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