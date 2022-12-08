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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 19:20
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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Olric ile görüştü   

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşen Şentop, ardından Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile bir araya geldi. 

KEİPA Dönem Başkanı olarak 60’ıncı Genel Kurul Toplantısı’na ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Meclis Başkanı Şentop, ağustos ayı itibariyle devraldığı Meclis Başkanlığı görevi için tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. 

 

 “Sırbistan Ulusal Meclisi ile TBMM arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da geliştirmek için yakın bir şekilde çalışabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullanan Şentop, Orliç’i Türkiye’ye davet etti. Şentop, sadece Meclis Başkanları düzeyinde değil, ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve ortak üyesi bulunulan parlamenter asambleler nezdindeki heyetler arasında da yakın iş birliğini ileri taşıma temennisini belirtti. Meclis Başkanı Şentop bu çerçevede, yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesinin Genel Kurul toplantısında asamble sekretaryasının kalıcı olarak İstanbul’a alınması konusundaki önerisini dile getirerek destek istedi. İkili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü gelişmeleri beraberinde getirmesinden duyulan memnuniyeti aktaran Şentop, “Eylül ayında imzaladığımız ve yürürlüğe girmesi için Sırbistan’daki iç onay sürecinin tamamlanmasını beklediğimiz Kimlikle Seyahat Anlaşması’nın bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz” dedi. 
 
“Tüm Balkanlar'da huzur, istikrar ve refah sağlanması temel hedefimizdir” 

İkili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar’daki huzurun önemine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, “Tüm Balkanlar'da huzur, istikrar ve refah sağlanması temel hedefimizdir. Türkiye-Sırbistan ilişkileri ise bu istikrarın önemli bir unsurudur. İçinde bulunduğumuz zor dönemde bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Sırbistan’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
“Darbe sırasında parlamento binamıza kendi uçaklarımızdan üç bomba atıldı” 

Şentop, görüşmede ayrıca Sırbistan’ın, terör örgütü FETÖ ile mücadelede gösterdiği dayanışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişiminde bulunmuştu. Tam o darbe sırasında parlamento binamıza kendi uçaklarımızdan üç bomba atıldı. Bu bakımdan bu örgütle mücadele bizim için çok önemli” dedi. (İHA)   

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