TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak 30. Meclis Başkanı'nı seçecek.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

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