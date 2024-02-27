TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Meclis Genel Kurulu'nda, Saadet Partisinin "Gazze" hakkında araştırma komisyonu kurulmasına dair önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Gazze'de insanların açlıktan ölümle burun buruna olduğunu belirtti.

Gazze'ye yardım için kullanılabilecek 3 sınır kapısından 2'sinin İsrail'in kontrolünde olduğuna dikkat çeken Torun, "Bugüne kadar yardımlar Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmaya çalışıldı ancak burada da İsrail'in yapmış olduğu baskı ve Mısır ile aralarındaki mevcut anlaşmalar yüzünden süreçler çok uzun sürmekte ve yapılan yardımların önüne geçilmektedir" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Türkiye'nin bu insani krize karşı acil faaliyete geçmek zorunda olduğunu söyleyen Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunarak Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişinin koordinasyonunda öncü rol üstlenmesini istedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Gazze'de çocukların açlıkla ölüme sürüklendiğine dikkat çekerek, "Acil yardımın ulaştırılamaması durumunda 335 bin çocuğun daha hayatını kaybetme tehlikesi yaşadığı bilinmektedir. Hiçbir gerekçe, sebep, hırs 21'inci yüzyıldaki bu düşmanlığı meşrulaştıramaz. Bu insanlık dramına son vermek adına uluslararası organizasyonların samimi, gerçekçi ve sonuç odaklı hareket ederek, insanlık onurunu yerle bir eden bu vahşete 'dur' demesi gerekiyor." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ölüme terk edilmiş yaklaşık 2 milyon insan bulunduğunu söyleyerek, "Ürdün Hava Kuvvetleri Gazze'ye havadan gıda atmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine ulaştı mı bilmiyoruz ama her şeye rağmen yapılabilecek bir şey olduğunu Ürdün bütün dünyaya göstermiş oldu" dedi.

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM'nin, dünyanın ikiyüzlü tutum aldığı bu meselede, kafasını kuma gömmemesi ve görüşmesi gerektiğini belirtti.

"YARDIMLARIMIZ MISIR İLE EŞ GÜDÜM İÇERİSİNDE DEVAM EDİYOR"

AKP Grubu adına konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçundan yargılandığını anımsattı.

Türkiye'nin, Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için tüm uluslararası süreçlerin işletilmesine destek olduğunun altını çizen Yüksel, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını, kanıtlarla beraber desteklediklerini anlattı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde, İsrailli yetkililerin cezalandırılması için çabalarının sürdüğünü de ifade eden Yüksel, diğer taraftan İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki işgal ve ilhakına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki diğer bir süreç olan danışma görüşü yargılaması çerçevesinde Türkiye'nin, dün Divan nezdinde bir sunum gerçekleştirdiğini söyledi.

AKP'li Yüksel, şöyle konuştu:

"Filistinlileri dünya kamuoyunda savunan ülkelerin başında gelen Türkiye, Batılı ülkeler İsrail barbarlığını meşru müdafaa bahanesiyle gizlemeye, savunmaya çalışırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyada Filistin'in, insanlığın, mazlumların sesi olmuştur. Filistinli sivilleri hedef alan barbarca saldırılar devam ederken Gazze'deki insani durumun vahameti karşısında Filistinli kardeşlerimize yönelik yardımlarımız da Mısır ile eş güdüm içerisinde devam etmektedir. Bütün bu yardımlarımız devam ederken yine bu kapsamda 10 milyon dolar gönüllü katkıda bulunmuş olduğumuz BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına son gelişmeler ışığında ilave 1 milyon dolar destekte bulunduk. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir, Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edeceğimiz bir durum değildir."

Görüşmelerin sonrasında yapılan oylamada, Saadet Partisi'nin grup önerisi kabul edilmedi.

İYİ Partinin "pahalılık"; DEM Parti'nin "Bitlis" ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin bugün ele alınması önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamada, İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

NEBATİ KATILMADAN OY KULLANDI

Öte yandan Genel Kurul’da bulunmayan AKP’li vekil Nureddin Nebati’nin oylamalarda oy kullandığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhan Usta, "Nurettin Nebati, Meclis’te olmamasına rağmen buradaymış gibi yoklama pusulası verdirmiş, içeride olmadığı ortaya çıkınca Genel Kurul kapanmıştır. Bu adama iki yıl süreyle devletin hazinesi teslim edildi!" ifadelerini kullandı.