Nureddin Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı. ‘Biz bu adama hazineyi teslim ettik’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için kapandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bitlis Belediyesi’ni yöneten kayyımın belediye taşınmazlarını satışıyla ilgili önergenin oylanmasından önce yoklama istediklerini açıkladı.

Genel Kurulu yöneten AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, itirazların ardından “Sayı tamam. İç Tüzük bunu emrediyor. Önce biz baktık, sonra da tespit ettik, İç Tüzük’ü uyguladık, biraz sabır. Şimdi yoklama için beş dakika süre veriyorum” diye konuştu ve elektronik cihazla yoklamaya başlandı.

Yoklamadan sonra Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum” diyerek oturuma ara verdiğini duyurdu.

Aranın ardından Bekir Bozdağ, yeniden yoklama gerçekleştirileceğini ve 5 dakika süre verdiğini açıkladı.

DEM Partili Koçyiğit’in “Başkan, 15 dakika aradan sonra beş dakika olur mu?” itirazına Bozdağ, “Meclis’in çalışması için yapıyorum, siz de anlıyorsunuz beni” diyerek yanıtladı.

Milletvekillerinden dışarı çıkmamalarını talep eden Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Şimdi, pusulalar kontrol edilecek ve anons edeceğiz. Mükerrerleri kontrol ediyor arkadaşlarımız” diye konuştu.

Daha sonra isimleri okuyan Bozdağ, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin adını söylerken, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti sıralarından “Yok” itiraz sesleri yükseldi.

"HİLENİN BU KADARI"

DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, “Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile” diye tepki gösterirken, İYİ Partili Erhan Usta, “Bu adama Hazine’yi teslim ettik” dedi.

Bekir Bozdağ, “Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” sözleriyle Meclis Genel Kurulu’nu kapattı.