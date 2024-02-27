Nureddin Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı. ‘Biz bu adama hazineyi teslim ettik’

Kaynak: AA
Nureddin Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı. ‘Biz bu adama hazineyi teslim ettik’
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapanırken, AKP milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmamasına rağmen yerine oy kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için kapandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bitlis Belediyesi’ni yöneten kayyımın belediye taşınmazlarını satışıyla ilgili önergenin oylanmasından önce yoklama istediklerini açıkladı.

wtegf.jpg

Genel Kurulu yöneten AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, itirazların ardından “Sayı tamam. İç Tüzük bunu emrediyor. Önce biz baktık, sonra da tespit ettik, İç Tüzük’ü uyguladık, biraz sabır. Şimdi yoklama için beş dakika süre veriyorum” diye konuştu ve elektronik cihazla yoklamaya başlandı.

Yoklamadan sonra Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum” diyerek oturuma ara verdiğini duyurdu.

Aranın ardından Bekir Bozdağ, yeniden yoklama gerçekleştirileceğini ve 5 dakika süre verdiğini açıkladı.

DEM Partili Koçyiğit’in “Başkan, 15 dakika aradan sonra beş dakika olur mu?” itirazına Bozdağ, “Meclis’in çalışması için yapıyorum, siz de anlıyorsunuz beni” diyerek yanıtladı.

Milletvekillerinden dışarı çıkmamalarını talep eden Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Şimdi, pusulalar kontrol edilecek ve anons edeceğiz. Mükerrerleri kontrol ediyor arkadaşlarımız” diye konuştu.

Daha sonra isimleri okuyan Bozdağ, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin adını söylerken, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti sıralarından “Yok” itiraz sesleri yükseldi.

tegf.jpg

"HİLENİN BU KADARI"

DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, “Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile” diye tepki gösterirken, İYİ Partili Erhan Usta, “Bu adama Hazine’yi teslim ettik” dedi.

Bekir Bozdağ, “Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” sözleriyle Meclis Genel Kurulu’nu kapattı.

İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Nebati'nin dağıttığı sudan ucuz kredilerin nereye gittiği ortaya çıktı!
Mehmet Şimşek geçim derdindeki vatandaştan sabır istedi
AKP'li belediyenin sanat aşkı: 1,3 milyon TL'lik tiyatro oyunu
"Mehmet Şimşek'e destek olalım arkadaşlar" diyenler burada mı? Ekonomistler haklı çıktı
Son Haberler
İsmail Kartal kupadan elenmeyi dert etmedi Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi Spor
İsmail Kartal kupadan elenmeyi dert etmedi Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi
Lise öğrencileri sınıfta Din Kültürü öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip TikTok videosu çektiler Video
Lise öğrencileri sınıfta Din Kültürü öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip TikTok videosu çektiler
Kastamonu'da 10 köpeği ölüme terk eden muhtar ve azasına para cezası Gündem
Kastamonu'da 10 köpeği ölüme terk eden muhtar ve azasına para cezası
Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi Dünya
Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi
The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı Teknoloji
The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı
Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar Spor
Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı Spor
Brighton'un yıldızı sezonu kapattı