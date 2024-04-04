Yanlış politikalarla ekonomiyi çökerten Nebati'nin amatör denizci belgesi ile övündüğü ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yanlış politikalarla ekonomiyi çökerten Nebati'nin amatör denizci belgesi ile övündüğü ortaya çıktı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin, amatör denizci belgesiyle övündüğü görüntüler yeniden gündem oldu. Nebati’nin denizci belgesiyle övündüğü görüntüler, sosyal medyada ti’ye alınarak bir tır şoförüne uyarlandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yıllar önce TBMM’de, o zaman CHP’nin Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel’i, eczacı olmasına rağmen yaptığı ekonomiyle ilgili tespitlerinden dolayı tebrik etmiş ve “Hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN DÜZENLENDİ

Uyguladığı yanlış ekonomi politikalarıyla, Türk ekonomisine büyük zararlar veren Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin sahip olduğu kaptanlık belgesiyle övündüğü görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem yarattı. Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir tır şoförüne uyarlanarak düzenlendi ve mizahi görüntüler ortaya çıktı.

Uzun yol kaptanı gibi övünen Nurettin Nebati, geçmişte uyguladığı yanlış ve eksik ekonomi politikalarıyla hatırlanırken, söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DAHA ÖNCE DE KAPTAN SHAKESPEARE’E UYARLANMIŞTI

Nebati’nin bu söylemi, daha önce de Robert de Niro’nun canlandırdığı Stardust filmindeki kaptan Shakespeare’e uyarlanmıştı. Söz konusu filmin bir sahnesinde de, geminin dümeninde yer alan Kaptan Shakespeare dümeni bilinçsizce sallarken, mürettebat, “Sıkı tutunun dümene kaptan geçti” haykırırken görülüyor.

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