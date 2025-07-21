TBMM'de "açılım" trafiği! Peş peşe görüşme

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinin hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan komisyon için çalışmalar devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bu çalışmalar kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretler yaptı.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

İbrahim Kalın, bugün saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

AKP İLE GÖRÜŞME

MİT Başkanı Kalın, Bahçeli ile görüşmesinin ardından AKP Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Kalın, Meclis'te, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME

İbrahim Kalın, AKP ziyaretinin ardında saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'na ziyaret gerçekleştirdi.

İbrahin Kalın'ın Meclis'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları karşıladı.

Ziyaretler sonucunda herhangi bir açıklama gelmedi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

AA'nın aktardığına göre İbrahim Kalın'ın CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle de görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği biliniyor.

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